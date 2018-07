Italia-India, Ottavi Mondiali 2018 hockey prato: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Appuntamento con la storia. Stasera l’Italia affronterà l’India agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile in corso di svolgimento a Londra (Gran Bretagna), a caccia di un risultato davvero ineguagliabile: è già stato raggiunto il miglior piazzamento di sempre in una rassegna iridata, ma i quarti di finale sarebbero davvero un evento unico. Le azzurre affrontano nel remake della sfida che valse il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 la nazionale asiatica: tre anni fa lacrime tricolori agli shoot-out, oggi si va a caccia della rivincita.

Di seguito l’orario d’inizio di Italia-India, ottavo di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato femminile. La partita non sarà visibile in diretta tv, ma si potrà seguire in streaming sul sito della FIH. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 31 LUGLIO:

19.00 Italia vs India













