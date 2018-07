Italia-Cina, Mondiali hockey prato femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

È il giorno dell’esordio dell’Italia. Finalmente si comincia. Scende in campo la nazionale di hockey su prato femminile nell’attesissima prima sfida della Pool A dei Mondiali di Londra: le azzurre affrontano la Cina in un match già fondamentali per le sorti della manifestazione iridata.

Andiamo a scoprire il programma del match e come seguirlo in Diretta.

Mondiali hockey prato 2018

Domenica 22 luglio ore 12 (italiane)

Italia-Cina

Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=LJjV9AQGxWE

Foto: FB FIH