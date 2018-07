Inghilterra-Svezia, Mondiali 2018: programma, orario e su che canale vederla in tv

Alle ore 16.00 a Samara, Inghilterra e Svezia scenderanno in campo quest’oggi per il terzo quarto di finale di questi Mondiali 2018 di calcio in Russia. Gli uomini di Southgate, reduci dal sofferto successo ai calci di rigore contro la Colombia, godono dei favori del pronostico contro gli scandinavi, avendo un tasso tecnico superiore e il capocannoniere della rassegna iridata in squadra Harry Kane.

Tuttavia gli svedesi sono da prendere con le molle e grazie ad una grande organizzazione difensiva sono un ostacolo difficile da superare, basta chiedere agli azzurri nel playoff qualificazione. Guidati sapientemente da Andreas Granqvist, leader in campo e fuori, la formazione nordica scende sul rettangolo di gioco russo senza avere nulla da perdere e quindi, si preannuncia un match decisamente interessante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Svezia-Inghilterra, quarto di finale dei Mondiali 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO

16.00 Svezia-Inghilterra

SVEZIA-INGHILTERRA: COME VEDERE LA PARTITA DI OGGI IN TV

Svezia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com