Hockey prato, Mondiali 2018: l’Olanda è mostruosa, l’Italia si arrende 12-1. Azzurre agli ottavi di finale

Non a caso l’Olanda è la nazionale più forte al mondo, numero uno del ranking, campionessa iridata in carica e vice campionessa olimpica a Rio. Non c’era nessuna speranza, provare a far partita pari era pura utopia. L’Italia esce sconfitta per 12-1 nell’ultimo match del girone preliminare dei Mondiali di hockey su prato femminili in quel di Londra. Passivo forse troppo pesante, con la difesa azzurra che con il passare dei minuti è crollata sotto i colpi delle fenomenali ragazze dei Paesi Bassi. Seconda piazza nella Pool A comunque per Tiddi e compagne, che dopodomani scenderanno in campo per gli ottavi di finale (ancora non delineato l’avversario, sarà uno tra Inghilterra, USA e India).

Dura davvero poco la resistenza dell’Italia contro un avversario fuori dal comune. Chirico, Tiddi e Wybieralska le provano tutte in fase difensiva, per 10′ riescono a resistere, ma poi Matla sblocca il risultato. L’unica opportunità per le atlete tricolori capita sul bastone di Federica Carta: la giovane amsicorina devia il corto di Tiddi, ma la palla va a lato di pochissimo. Allo scadere del primo quarto però c’è il raddoppio su corto di Van Maasakker. Le azzurre rientrano in campo con lo spirito giusto e riescono a reagire: Chiara Tiddi con un super corto mette dentro il 2-1. Da lì in poi però si spegne la lampadina. Jonker, Van Geffen e Van Male: 5-1 olandese a metà gara. Gli ultimi 30′ sono pura accademia per l’Olanda che spinge in un modo clamoroso, con Chirico costretta agli straordinari. Arrivano altre 7 reti con una Van Male scatenata.













Foto: FB FIH