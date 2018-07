Hockey prato femminile, Ottavi di finale Mondiali 2018: Italia per l’impresa. Data, programma, orari e tv

L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di hockey prato che si stanno disputando in Inghilterra. La nostra Nazionale ha sconfitto Cina e Corea del Sud guadagnandosi così un clamoroso passaggio del turno: si tratta di una vera e propria impresa per le azzurre alla prima partecipazione nella rassegna iridata dopo quasi mezzo secolo.

L’Italia tornerà in campo martedì 31 luglio alle ore 18.00 per affrontare una tra USA, India e Inghilterra (soltanto stasera conosceremo il prossimo avversario). La nostra Nazionale, in caso di qualificazione ai quarti di finale, incrocerà la temibile Irlanda. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio dell’ottavo di finale dell’Italia ai Mondiali 2018 di hockey prato. La partita sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport, non sono previste dirette tv.

MARTEDI’ 31 LUGLIO:

18.00 Ottavi di finale – Italia vs Inghilterra/USA/India













Foto: FIH