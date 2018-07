Hockey prato, Mondiali 2018: finalmente si comincia. Italia-Cina, si può sognare

Domenica, ore 10.30, stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra: scatta finalmente il Mondiale di hockey su prato femminile per la nazionale italiana, tornata a giocarsi una manifestazione iridata ad oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta. Le azzurre affrontano nel primo match del raggruppamento preliminare la Cina: una sfida già decisiva per le sorti del torneo tricolore.

La squadra di Roberto Carta è la Cenerentola di questo evento, ma non vuole assolutamente darsi per vinta. L’atteggiamento positivo è stato dettato più volte alla vigilia da Roberto Carta: “La mia squadra gioca sempre per vincere. Da due anni andiamo avanti su questa strada. Se parti per pareggiare è più altro il rischio di perdere. L’atteggiamento fa molto” il suo commento su Hockeylove. Numero 17 del ranking mondiale, le azzurre hanno ottenuto il pass la scorsa stagione nel Round 3 di World League con una performance straordinaria.

Avversario davvero di livello quello asiatico. La Cina è stata medaglia olimpica nel 2008, quando preparò a puntino l’edizione a Cinque Cerchi di casa, chiudendo alle spalle della fenomenale Olanda. Le ragazze asiatiche sono numero 8 del ranking mondiale: tanta corsa e qualità, ma forse qualche pecca sotto il piano della realizzazione. Bisognerà sfruttare ogni minimo errore: lo scorso anno arrivò un mostruoso pareggio, provare a ripetersi o addirittura puntare a fare meglio sarebbe un’impresa clamorosa. L’obiettivo delle azzurre resta quello di andare avanti nel torneo: una vittoria assicurerebbe praticamente gli ottavi di finale.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH