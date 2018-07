Hockey prato: l’Italia pareggia con l’Irlanda e si aggiudica il Tri Nations

Una crescita costante, partita dopo partita. L’Italia dell’hockey su prato femminile continua a far sognare i tifosi azzurri in vista del Mondiale di Londra che è alle porte: le azzurre, che stanno svolgendo ritiri in giro per l’Europa per preparasi al meglio all’appuntamento iridato, continuano a portare a casa ottimi risultati. Oggi le ragazze di Roberto Carta si sono aggiudicate il Tri Nations, torneo amichevole a Dublino con Irlanda e Cile.

Ieri la vittoria per 2-1 contro le sudamericane: a ribaltare il momentaneo svantaggio ci pensano Lara Oviedo e Vale Braconi. Oggi invece partita piena di ribaltamenti di fronte con le verdi padrone di casa: 1-0 per le azzurre, poi 2-1 irlandese e 2-2 conclusivo che vale la vittoria per miglior differenza reti. A proposito di verde, a segno sono andate le amsicorine Marina Vynohradova e Federica Carta.













Foto: FB FIH