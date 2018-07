Hockey prato, Italia lanciata verso i Mondiali: le convocate per il raduno di Dublino, poi tutte a Londra. Tagliate due azzurre

Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di hockey prato femminile, ha diramato le convocazioni per il raduno di Dublino e per il triangolare che le azzurre giocheranno contro Irlanda e Cile. Le 20 giocatrici chiamate in causa si avvicinano a grandi passi ai Mondiali di Londra che si disputeranno a fine luglio: questa trasferta in Irlanda servirà proprio per definire il gruppo che parteciperà alla rassegna iridata (il volo verso la capitale inglese è previsto proprio per il 15 luglio). Rispetto ai recenti raduni di Roma e Dortmund, il CT ha dovuto tagliare Sofia Maldonado ed Eleonora Di Mauro. Di seguito le convocate:

PORTIERI: Martina Chirico, Clara Cusimano

DIFENSORI: Chiara Tiddi, Celina Traverso, Eugenia Bianchi, Agata Wybieralska, Ivanna Pessina, Sara Puglisi

CENTROCAMPISTI: Dalila Mirabella, Marcela Casale, Jasbeer Singh, Mercedes Socino, Maryna Vynohradova

ATTACCANTI: Valentina Braconi, Federica Carta, Lara Oviedo, Elisabetta Pacella, Giuliana Ruggieri, Eugenia Garraffo, Eugenia Mastronardi













(foto FIH)