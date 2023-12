Hockey prato, le convocate dell’Italia per il raduno di Valencia: si prepara il preolimpico

L’Italia si sta preparando per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di hockey prato femminile scenderà in campo a Ranchi (India) dal 13 al 19 gennaio, inserita nel girone con Nuova Zelanda, India e USA. Le azzurre andranno a caccia di uno dei tre pass in palio per i Giochi. Per avvicinarsi all’evento è previsto un collegiale dall’8 al 15 dicembre in quel di Valencia (Spagna), a cui prenderanno parte 23 giocatrici convocate dal CT Andres Mondo.

CONVOCATE COLLEGIALE ITALIA HOCKEY PRATO

PORTIERI

Lucia Caruso

Agustina D’Ascola

Sofia Montserrat

DIFENSORI

Maria Del Rosario Aleman

Sofia Laurito

Camila Machin

Sara Puglisi

Ilaria Sarnari

CENTROCAMPISTI

Elettra Bormida

Candela Carosso

Maria Sol Cosentino

Teresa Dalla Vittoria

Maria Emilia Garcia Munitis

Maria Emilia Inaudi

Ailin Oviedo

Mercedes Pastor

Ivanna Pessina

ATTACCANTI

Antonella Bruni

Federica Carta

Guadalupe Moras

Lara Oviedo

Clara Ramon

Antonella Rinaldi

Foto: FIH