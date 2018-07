Hockey prato: i convocati dell’Italia per un raduno a Roma. Poche novità per Roberto Da Gai

Raduno per la nazionale maschile di hockey prato: arrivate le scelte da parte di Roberto Da Gai per gli azzurri che saranno a Roma dal 12 al 15 luglio 2018 al CPO Giulio Onesti. 23 convocati, poche novità rispetto alle ultime uscite: ci sono tutti i cardini di questa squadra che sembra essere davvero in crescita nell’ultimo biennio. Andiamo a scoprire gli azzurri.

PORTIERI: FRANCESCONI ENRICO, SORRENTINO IVAN, CARROZZO ANGELO

DIFENSORI: CARTA GIAIME, LAI FEDERICO, GROSSI DAVIDE, VALENTINO LUCA, MINETTO SIMONE

CENTROCAMPISTI: DUSSI LORENZO, BLOM FABIO, MONTONE JUANO, DA GAI LUCA, MONDO NICOLAS, GARBACCIO MARCO, AMOROSINI MATTIA, SIOR FRANCOIS

ATTACCANTI: URSONE ORO GONZALO, MONTONE JULIAN, NUNEZ AGUSTIN, FERRINI GIULIO, CORSI ANDREA, LAGO PIETRO, MISSAGLIA NICOLA

STAFF:

Allenatore:DA GAI Roberto

Assistente Tecnico: CIRILLI Gianluca

Assistente Tecnico: ANGIUS Stefano

Preparatore Atletico: FLAMINI Gianluca

Medico: FABRIZI Emanuele

Fisioterapista: PROIETTI Antonio













