Hockey prato: i convocati della nazionale maschile per un raduno in Repubblica Ceca

Non solo nazionale femminile, ovviamente la più attesa, visto l’appuntamento del Mondiale di Londra. In questa lunga estate per l’hockey su prato sarà impegnata anche la squadra al maschile, che in questi giorni volerà in Repubblica Ceca, a Praga, dall’1 al 5 agosto, in preparazione alle Hockey Series Open di Gniezno (Polonia). Roberto Da Gai ha convocato 20 uomini per questo raduno.

PORTIERI: Enrico Francesconi, Angelo Carrozzo.

DIFENSORI: Giaime Carta, Thomas Keenan, Federico Lai, Davide Grossi, Luca Valentino, Simone Minetto.

CENTROCAMPISTI: Lorenzo Dussi, Juano Montone, Nicolas Mondo, Marco Garbaccio, Mattia Amorosini, Francois Sior, Juan Francisco Ortega.

ATTACCANTI: Gonzalo Ursone Oro, Julian Montone, Agustin Nunez, Pietro Lago, Nicola Missaglia.

STAFF. Team Manager: Roberto Brocco. Allenatore: Roberto Da Gai. Assistente Tecnico: Gianluca Cirilli. Assistente Tecnico: Patricio Mongiano. Preparatore Atletico: Sandro Bartolomei. Medico: Emanuele Fabrizi. Fisioterapista: Antonio Proietti.













Foto: FB Fih