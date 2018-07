Hockey prato femminile, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia? Calendario, date e orari delle partite delle azzurre

Meno due. Tutto pronto per l’estate Mondiale per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato. Un appuntamento più unico che raro che le ragazze guidate da Roberto Carta vogliono giocarsi al meglio in quel di Londra. Sabato si comincia, domenica c’è l’esordio per le azzurre. Andiamo a scoprire il calendario e le date con tutto il programma delle sfide di Tiddi e compagne.

Programma Italia Mondiali hockey prato 2018

Domenica 22 luglio (h. 12 italiane): Cina-Italia

Diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=LJjV9AQGxWE

Venerdì 27 luglio (h. 21 italiane): Corea-Italia

Domenica 29 luglio (h. 14 italiane): Olanda-Italia















Foto: FIH