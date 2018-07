Hockey prato femminile, Mondiali 2018: le convocate dell’Italia ai raggi X

Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato: la squadra guidata da Roberto Carta è in quel di Londra, dove tra pochi giorni andrà a giocarsi a tantissimi anni di distanza dalla prima ed unica apparizione, i Mondiali. Evento unico, dove le azzurre si presentano con una rosa mai stata così forte: andiamo a scoprire le convocate ai Raggi X.

Portieri

Una delle giocatrici azzurre con più talento e più apprezzate all’estero: Martina Chirico sarà ancora una volta a difendere i pali della porta tricolore. A poco a poco si avvicina ai 100 caps il portierone del CUS Pisa che dovrà ancora una volta tirar giù la saracinesca per aiutare la selezione azzurra. Alle sue spalle ancora una volta spazio alla giovanissima Clara Cusimano, 17enne, già presente anche nel Round 3 di World League del 2017.

Difensori

Alla guida della difesa azzurra non può che esserci la giocatrice di più talento: il capitano Chiara Tiddi. 29enne, si avvicina ai 150 caps in maglia azzurra: un muro in fase difensiva, fondamentale anche nelle ripartenze e sui corti. Agata Wybieralska è un altro dei punti cardini: esperienza al servizio della squadra per l’italo-polacca. Da anni presente nella rosa Celina Traverso, un vero e proprio jolly, che può essere schierata anche a metà campo. Tanta brillantezza e voglia di fare per le 28enni Eugenia Bianchi e Ivanna Pessina.

Centrocampisti

Assente Di Mauro, esclusa praticamente all’ultimo secondo, c’è la compagna di mille avventure Dalila Mirabella, che ha raggiunto le 100 presenze in maglia tricolore. Maryna Vynohradova (ha giocato già in maglia ucraina), e Jasbeer Singh sono pronte a portare tantissima esperienza e qualità in fase di costruzione dalla metà campo in su. Mercedes Socino ritrova la convocazione in una manifestazione importante, c’era invece anche nelle stagioni precedenti Marcela Casale.

Attaccanti

Il drappello di giocatrici offensive resta praticamente lo stesso rispetto alla passata stagione. Un mix di esperienza e atlete giovanissime. Giuliana Ruggieri ed Elisabetta Pacella ne hanno già vissute tantissime in maglia azzurra (quest’ultima, a soli 24 anni, ha raggiunto i 100 caps). Ha già vestito la maglia delle Leonas argentine Lara Oviedo. Gioventù e spregiudicatezza con Federica Carta ed Eugenia Garraffo.













gianluca.bruno@oasport.it