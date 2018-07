Hockey prato femminile, Mondiali 2018: le avversarie dell’Italia nella Pool B. Olanda favorita, insidie orientali

Girone molto duro, com’era ovvio che fosse: l’Italia dell’hockey su prato al femminile si prepara al ritorno, ad anni ed anni di distanza dall’ultima volta, ai Mondiali di Londra. Domenica l’esordio, andiamo a scoprire le tre avversarie della Pool B, dove sono inserite Tiddi e compagne: l’obiettivo dichiarato è quello di vincere un incontro per poter volare agli ottavi di finale.

Olanda

Poco da dire, sono le più forti. Prime al mondo, campionesse uscenti dei Mondiali (si imposero in casa nel 2014), detentrici anche della World League, mentre alle Olimpiadi si sono dovute accontentare clamorosamente dell’argento alle spalle della Gran Bretagna dopo gli shoot-out. Una rosa di livello mostruoso, velocità, qualità, tecnica. L’ultimo precedente sorrise leggermente alle azzurre che riuscirono a limitare il passivo (5-0) in World League.

Cina

L’esordio delle azzurre sarà domenica proprio contro la nazionale asiatica. Il punto più alto è arrivato nel 2008: Olimpiadi di casa preparate al meglio e concluse con una mostruosa medaglia d’argento. Plurivincitrici e medagliate dei Giochi Asiatici, sono ottave al mondo e rappresentano sicuramente uno spauracchio per le più forti a livello internazionale. Il precedente più recente, quello dell’anno scorso in World League, è un 2-2 lottatissimo con una prestazione eccellente delle azzurre.

Corea del Sud

Subito dietro nel ranking della FIH rispetto alle cugine cinesi. I fasti sono arrivati a cavallo tra gli anni 80 e 90, con una doppia medaglia d’argento alle Olimpiadi (1988 e 1992). Le coreane sono presenti sempre e comunque nella manifestazione a Cinque Cerchi, a testimonianza di una costanza di rendimento eccezionale. Sempre in top-10 ai Mondiali, plurivincitrici in terra asiatica. Due precedenti tra 2015 e 2017, due pareggi con le azzurre: prima per 0-0 poi per 1-1.













