Hockey prato femminile, Mondiali 2018: la formula della manifestazione. L’Italia punta agli ottavi di finale

Si avvicina il momento della verità: davvero pochi giorni al via del Mondiale di hockey su prato femminile, appuntamento dell’anno per quanto riguarda la nazionale italiana che disputa per la seconda volta nella storia una manifestazione iridata. Andiamo a scoprire la formula della manifestazione che si disputerà in quel di Londra dal 21 luglio al 5 agosto.

Gironi

Girone A: Olanda, Cina, Corea, Italia.

Girone B: Inghilterra, Usa, India, Irlanda.

Girone C: Argentina, Germania, Spagna, Sudafrica.

Girone D: Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Belgio.

Le prime classificate di ogni girone voleranno direttamente ai quarti di finale, mentre andranno a scontrarsi in uno spareggio agli ottavi la seconda e la terza. Eliminata dopo le prime tre partite invece l’ultima compagine di ogni raggruppamento. Come dichiarato da Roberto Carta l’obiettivo è proprio quello di riuscire a superare il primo turno preliminare: vincere una partita nel girone significherebbe mettere un piede negli ottavi (la prima piazza sembra essere ovviamente prenotata dall’Olanda). In caso di passaggio del turno l’Italia andrà a scontrarsi contro il raggruppamento B (ovviamente se seconda affronterà la terza o viceversa).













Foto: Rita Puglisi