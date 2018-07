Hockey prato femminile, Mondiali 2018: Italia-Olanda. Programma, orari e tv

Terzo ed ultimo appuntamento per la nazionale italiana femminile di hockey su prato nel girone preliminare dei Mondiali di Londra. Dopo le due clamorose vittorie con Corea del Sud e Cina torna in campo la squadra di Roberto Carta che domani affronta le campionesse del mondo in carica dell’Olanda. Una sfida di lusso che attende Tiddi e compagne: le due compagini si giocano la prima piazza nel girone, con il pronostico che è ovviamente tutto dalla parte delle Orange. Andiamo a scoprire il programma e gli orari del match.

Terza giornata Mondiali hockey prato 2018

Domenica 29 luglio 14 (italiane)

Italia-Olanda

Diretta streaming: a pagamento canale FIH Youtube / gratis su Dailymotion (pagina iniziale sito Federhockey)

Foto: FB FIH