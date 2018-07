Hockey prato femminile, Mondiali 2018: ITALIA EPOCALE! Le azzurre demoliscono 3-0 la Cina. Impresa memorabile e qualificazione vicina!

Qui si fa la storia. La nazionale femminile di hockey su prato continua a riscriverla, anno dopo anno, appuntamento dopo appuntamento. Le delusioni nei tornei preolimpici non sono bastate a fermare l’onda dell’entusiasmo di questa squadra che prosegue in un cammino di crescita costante: non c’è ancora un punto di arrivo (si spera ci sia tra due anni, verso Tokyo 2020), ma continui punti di partenza. Oggi, in quel di Londra, ne è arrivato un altro, davvero pesantissimo: all’esordio del Mondiale 2018, appuntamento dal quale le azzurre mancavano addirittura dal 1976, arriva la prima storica vittoria nella manifestazione per il tricolore. L’Italia batte la Cina allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre per 3-0 e fa un grandissimo passo verso l’obiettivo annunciato: la qualificazione agli ottavi di finale.

Dopo un primo quarto di studio, dove sono state veramente poche le opportunità di andare al tiro per le due compagini, le azzurre si scatenano alla ripresa del gioco. Al 17′ a sbloccare il risultato ci pensa Valentina Braconi: splendida azione di Elisabetta Pacella che fa filtrare la pallina sotto le sue gambe e sotto quelle di un’avversaria, poi con un rimpallo l’attaccante tricolore la mette dentro. La Cina prova a rispondere, ma sui tre corti ottenuti si trova davanti una Martina Chirico davvero impenetrabile (da ricordare una doppia parata impressionante). Non è finita qui: show azzurro nel terzo quarto. È ancora Pacella, imbeccata da Lara Oviedo, a conquistarsi un fondamentale corto. Chiara Tiddi non va al tiro, cerca la sponda della stessa Oviedo che in tuffo la mette in porta: è 2-0. La Cina è colpita a freddo, non riesce a reagire. Sul finale di quarto le asiatiche tentano la mossa della disperazione inserendo il portiere di movimento ma non c’è niente da fare: l’Italia colpisce in contropiede, con Giuliana Ruggieri che può siglare il più facile dei gol a porta vuota. Nell’ultimo quarto è pura gestione per le azzurre che hanno addirittura l’opportunità per allungare il margine: al 60′ è 3-0 e può esplodere la festa tricolore. E’ lo storico inizio di una nuova era.













Foto: FB FIH