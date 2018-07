Hockey pista, Europei 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Spagna sarà il teatro degli Europei 2018 di hockey su pista, che si svolgeranno a La Coruna tra sabato 14 e domenica 22 luglio nel Pazo dos Deportes de Riazor. Due gironi di qualificazione non simmetrici conterranno le 11 squadre che andranno a contendersi il titolo continentale e il pass per i Mondiali 2019, a cui potranno accedere soltanto le prime quattro del torneo di La Coruna.

L’Italia è inclusa nel gruppo B con Germania, Olanda, Inghilterra, Belgio e soprattutto i padroni di casa della Spagna, favoriti per la vittoria, ma sconfitti due anni fa in semifinale proprio dagli azzurri. Il gruppo A, invece, comprende Francia, Svizzera, Andorra, Austria e il Portogallo campione in carica, che proverà a confermare il titolo conquistato nel 2016 grazie al successo in finale contro l’Italia.

La rosa agli ordini del ct Massimo Mariotti, in ogni caso, sembra decisamente ben attrezzata per far bene con il suo asse portante targato Lodi, che include Malagoli, Verona, Cocco e il veterano Illuzzi. Ai quarti passeranno le prime quattro di ciascun girone, che si sfideranno ad incrocio il 20 luglio, mentre il giorno seguente andranno in scena le semifinali e domenica 22 luglio si terranno le finali per il 3° posto e per decretare chi solleverà la coppa sotto il cielo iberico.

Le gare non saranno trasmesse in tv, ma saranno visibili in diretta streaming su Cerh TV.

PROGRAMMA E ORARIO

GIRONE A

Domenica 15 luglio, ore 15.00: Svizzera-Austria

Domenica 15 luglio, ore 22.00: Andorra-Portogallo

Lunedì 16 luglio, ore 14.30: Francia-Andorra

Lunedì 16 luglio, ore 15.00: Portogallo-Svizzera

Martedì 17 luglio, ore 12.30: Austria-Francia

Martedì 17 luglio, ore 17.30: Svizzera-Andorra

Mercoledì 18 luglio, ore 10.00: Francia-Svizzera

Mercoledì 18 luglio, ore 22.00: Austria-Portogallo

Giovedì 19 luglio, ore 12.30: Andorra-Austria

Giovedì 19 luglio, ore 22.00: Portogallo-Francia

GIRONE B

Sabato 14 luglio, ore 20.00: Spagna-Inghilterra

Domenica 15 luglio, ore 14.30: Germania-Olanda

Domenica 15 luglio, ore 19.30: Belgio-Italia

Lunedì 16 luglio, ore 12.00: Belgio-Germania

Lunedì 16 luglio, ore 17.00: Italia-Inghilterra

Lunedì 16 luglio, ore 19.00: Olanda-Spagna

Martedì 17 luglio, ore 10.00: Inghilterra-Belgio

Martedì 17 luglio, ore 20.00: Spagna-Germania

Martedì 17 luglio, ore 22.00: Olanda-Italia

Mercoledì 18 luglio, ore 12.30: Inghilterra-Olanda

Mercoledì 18 luglio, ore 17.30: Italia-Germania

Mercoledì 18 luglio, ore 20.00: Belgio-Spagna

Giovedì 19 luglio, ore 10.00: Olanda-Belgio

Giovedì 19 luglio, ore 17.30: Germania-Inghilterra

Giovedì 19 luglio, ore 20.00: Spagna-Italia

QUARTI DI FINALE (20 luglio)

1 Prima gruppo A-Quarta gruppo B

2 Seconda gruppo A-Terza gruppo B

3 Terza gruppo A-Seconda gruppo B

4 Quarta gruppo A-Prima gruppo B

SEMIFINALI (21 luglio)

5 Vincente 1-Vincente 3

6 Vincente 2-Vincente 4

FINALE 3°-4° POSTO (22 luglio)

Perdente 5-Perdente 6

FINALE 1°-2° POSTO (22 luglio)

Vincente 5-Vincente 6













