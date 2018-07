Hockey pista, Europei 2018: Italia-Olanda. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Italia a caccia di un magico tris nel match contro l’Olanda, terza partita degli azzurri nel gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna, in Spagna.

I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti scenderanno in campo domani, martedì 17 luglio, per dar seguito alla striscia positiva avviata contro Belgio e Inghilterra e per tener testa ai padroni di casa spagnoli nella rincorsa al primato nel girone, fondamentale per godere di abbinamenti privilegiati in prospettiva futura e per strappare agevolmente la qualificazione per i Mondiali 2019, a cui accederanno soltanto le prime quattro del torneo continentale.

Mariotti può far leva sullo strepitoso tridente del Lodi, composto da Alessandro Verona, Andrea Malagoli e Giulio Cocco, e sul talento di Davide Banini e Marco Pagnini, che aggiungono solidità ed esperienza alla compagine azzurra, che rientra a pieno titolo tra le favorite del torneo. L’Olanda, dal canto suo, si affiderà alla qualità dei fratelli Boersma e di capitan Bischoff per provare a fare uno scherzetto all’Italia e agganciare la qualificazione ai quarti.

Il calcio d’inizio del match sarà alle ore 22.00. La partita non sarà trasmessa in tv ma sarà visibile in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 17 luglio – Europei 2018

Pazo dos Deportes de Riazor, ore 22.00: Italia-Olanda (diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR