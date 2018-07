Hockey pista, Europei 2018: Italia-Germania. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Tre vittorie nelle prime tre partite. L’Italia procede spedita verso i quarti di finale degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Ma la partenza a razzo non basta ad assicurarsi la prima posizione in classifica. Gli azzurri, infatti, sono attesi da un duplice confronto che deciderà le sorti dei ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti in vista della fase ad eliminazione diretta.

Oggi, mercoledì 18 luglio, l’Italia sfiderà la Germania, terza forza del gruppo B, per scrollarsi di dosso un avversario insidioso nella lotta al primato nel girone e giocarsi poi il tutto per tutto domani contro la Spagna. La necessità di godere di un turno agevole ai quarti è dettata dal pass per i Mondiali 2019, assicurato soltanto alle migliori 4 del torneo.

E per Alessandro Verona e compagni il match contro i tedeschi è di fondamentale importanza per spingersi verso un grande risultato, che potrebbe essere ulteriormente corroborato da un successo anche contro i padroni di casa. Verona è il perno di un attacco fenomenale, che include anche Cocco, Pagnini, Banini, Ambrosio e Malagoli, autori finora di prestazioni di assoluto rilievo. Il test con la Germania, tuttavia, è decisamente più probante, ma la fiducia in casa Italia è altissima e il talento per puntare in alto non manca di certo.

Il calcio d’inizio del match sarà alle ore 17.30. La partita non sarà trasmessa in tv ma sarà visibile in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 18 luglio – Europei 2018

Pazo dos Deportes de Riazor, ore 17.30: Italia-Germania (diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel)













Foto: FISR