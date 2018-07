Hockey pista, Europei 2018: il tabellone dei quarti di finale. L’Italia sfida Andorra. Programma, orari e tv

Sarà Andorra l’avversario dell’Italia nei quarti di finale degli Europei 2018 di hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri dovranno vedersela con un rivale abbordabile nel primo match della fase ad eliminazione diretta, che vale il pass per i Mondiali 2019, disponibile soltanto per le prime quattro del torneo continentale.

I ragazzi guidati dal ct Massimo Mariotti, strepitosi nel girone di qualificazione, scenderanno in campo domani, venerdì 20 luglio alle ore 17.30, con l’obiettivo di portare a casa la vittoria con un avvio fulminante per archiviare la pratica senza correre rischi e per centellinare le energie in vista della fase più calda della competizione.

Sarà ancora il tridente del Lodi, composto da Alessandro Verona, Andrea Malagoli e Giulio Cocco, a provare a trascinare l’Italia verso un grande risultato, ma anche Marco Pagnini, Davide Banini e Federico Ambrosio hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare la differenza.

La Spagna, dal canto suo, se la vedrà con la Svizzera in un confronto sulla carta davvero impari, mentre il Portogallo dovrà affrontare l’Inghilterra e la Francia sfiderà la Germania nel match probabilmente più equilibrato dei quarti di finale.

Le partita non saranno trasmesse in tv ma saranno visibili in diretta streaming su Cerh TV e Mediasportchannel. Sarà possibile seguire il match tra Italia e Andorra anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport. Di seguito, il programma completo dei quarti di finale:

PROGRAMMA E ORARIO

Venerdì 20 luglio – Quarti di finale Europei 2018

Ore 12.30: Francia-Germania

Ore 17.30: Italia-Andorra

Ore 20.00: Spagna-Svizzera

Ore 22.00: Portogallo-Inghilterra













Foto: Cattini / CERH