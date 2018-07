Golf, PGA Tour 2018: Steve Wheatcroft in testa dopo il primo round del John Deree Classic. Bene Francesco Molinari

Il PGA Tour si è spostato in Illinois per dar vita al John Deree Classic 2018 (montepremi 5,8 milioni di dollari). Sul percorso par 71 del TPC Deree Run di Silvis (Illinois, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo al comando Steve Wheatcroft. L’americano guida la leaderboard con il punteggio di -9 (62 colpi), una lunghezza meglio del connazionale Michael Kim. Terzi con lo score di -7 l’argentino Andres Romero, il canadese Nick Taylor e gli statunitensi Johnson Wagner e Joel Dahmen.

-6 e top ten chiusa da un gruppetto in settima piazza nel quale figura Francesco Molinari. Il nostro alfiere si è ben disimpegnato nel round d’esordio siglando 8 birdie e 2 bogey ed issandosi così tra i primi 10 della classifica. Stesso punteggio per il sudcoreano Who Kim e gli statunitensi Scott Brown e Denny McCarthy.

Nella serata italiana si torna a calcare i prati del TPC Deree Run, teatro del Classic dal lontano 1971. Nella passata edizione trionfò l’americano Bryson DeChambeau con lo score di -18, mentre è dal 2006 che un “non americano” manca all’appello nell’albo d’oro. L’ultimo fu l’australiano John Senden.

Foto: Pier Colombo