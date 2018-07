Golf, PGA Tour 2018: dominio a stelle e strisce nel The Greenbrier, Harold Varner III e Kelly Kraft al comando

Dominio a stelle e strisce al termine del terzo giro del The Greenbrier (montepremi 7,3 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs, nel West Virginia. Ben dodici dei primi tredici della classifica sono statunitensi e al comando, ad una tornata dal termine, ci sono Harold Varner III e Kelly Kraft, che guidano la leaderboard con 14 colpi sotto il par.

Kraft, in particolare, non è riuscito a confermare l’exploit di metà gara, ma ha retto l’urto con un giro in 69 colpi e ha preservato la prima piazza nonostante due bogey nelle ultime tre buche, buon viatico per puntare alla vittoria. Varner, dal canto suo, è riuscito a rimontare 4 posizioni con un giro in 66 colpi senza alcuna sbavatura e si tiene dietro la coppia composta da Xander Schauffele e Kevin Na, entrambi con 13 colpi sotto il par e autori di un round in 65 colpi che ha consentito loro di recuperare 5 posizioni e di tallonare i primi della classifica.

Ai piedi del podio, intanto, c’è Sam Saunders, da solo in quinta posizione con 12 colpi sotto il par, mentre la sesta piazza è occupata dal terzetto composto dagli statunitensi Joel Dahmen e Bubba Watson (quest’ultimo risalito di ben 18 posizioni con un giro in 65 colpi) e dall’indiano Anirban Lahiri, che non è riuscito a dare il meglio di sé nella terza tornata (71 colpi) ed è scivolato indietro rispetto alla seconda piazza occupata fino a metà gara.

A chiudere la top ten c’è un gruppo composto da cinque atleti, tutti statunitensi, ossia Jason Kokrak, Bronson Burgoon, Ryan Moore, Jamie Lovemark e Ryan Armour, che occupano la nona posizione con 10 colpi sotto il par. Restano indietro, infine, Brandt Snedeker, soltanto 21° a quota -7, e Phil Mickelson, che occupa il 38° posto con 5 colpi sotto il par, mentre Brian Harman è addirittura 48° a quota -4.













Foto: Twitter The European Tour