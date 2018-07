Golf, Francesco Molinari quasi certo di partecipare alla prossima Ryder Cup. I possibili convocati per l’Europa

Francesco Molinari è l’uomo del momento. Un mese fa ha trionfato al BMW PGA Championship, di fatto il Major dello European Tour, poi si è giocato l’Open d’Italia fino all’ultima buca, infine ha vinto il suo primo torneo sul PGA Tour aggiudicandosi il Quicken Loans National. Chicco ha raggiunto la piena maturità: ha assorbito il passaggio al circuito americano negli anni, trovando il modo per far coincidere gli impegni e la diversità dei percorsi, e soprattutto crescendo nel gioco e nella gestione del momento.

Giocare al The National è stata una scelta dura per Molinari, perché nella stessa settimana andava in scena l’Open de France, prova importante e prestigiosa (che Molinari ha chiuso tre volte al secondo posto in passato) non solo dal punto di vista economico, ma anche perché si disputava al Le Golf National di Parigi, sede della prossima Ryder Cup. Francesco ha deciso di saltare l’appuntamento, a differenza di altri big, anche statunitensi, come Justin Thomas, per via della necessità di far risultato in America, per la Fedex Cup e per conservare la carta, che con la vittoria si è ora assicurato per le prossime due stagioni. Una scelta che ha sì impedito a Molinari di testare il percorso e fare punti (la concomitanza con un evento delle Rolex Series ha fatto sì che la vittoria non portasse benefici in classifica), ma che in compenso gli ha portato un successo fondamentale per la sua fiducia e la sua stagione. La vittoria non è passata inosservata, in nessuno dei due lati dell’oceano, soprattutto in ottica Ryder Cup.

Il sistema di qualificazione prevede che ad essere certi di far parte di Team Europe siano i primi quattro giocatori della Race to Dubai al 2 settembre (ovvero dopo la conclusione del Made in Denmark). La classifica viene conteggiata a partire dal Czech Masters dello scorso anno ma attenzione, i punti effettuati dal BMW PGA Championship, ovvero proprio il torneo vinto da Molinari, saranno moltiplicati per 1.5. Ai quattro giocatori sopracitati, si aggiungeranno i primi quattro (non qualificati con la precedente classifica) della World Points List, la classifica mondiale considerando i punti dal 31 agosto 2017 (dal Czech Masters), moltiplicando anche in questo caso per 1.5 il punteggio ottenuto dal torneo di Wentworth. La squadra sarà poi completata dalle quattro scelte del capitano Thomas Bjorn.

Molinari non può quindi dirsi certo di partecipare alla Ryder fino al 2 settembre, ovvero quando le classifiche saranno chiuse. Il torinese al momento è dentro la squadra europea, essendo quarto nella classifica europea alle spalle degli inglesi Tyrrell Hatton, Justin Rose e Tommy Fleetwood. Non solo, ma Chicco è anche settimo in quella mondiale. È in una botte di ferro, dunque, perché se è vero che manca ancora molto da giocare (compresi due Major) è altrettanto vero, come detto, che le sue prestazioni non sono passate inosservate, specie la capacità di vincere a distanza di poche settimane da una parte e l’altra dell’oceano, per cui, in caso di un crollo comunque improbabile, potrebbe intervenire capitan Bjorn a riportare Molinari in Ryder dopo le edizioni 2010 (insieme al fratello Edoardo) e 2012.

I primi dieci della classifica europea

1 TYRRELL HATTON 3,677,719.42 2 JUSTIN ROSE 3,307,263.76 3 TOMMY FLEETWOOD 3,240,727.58 4 FRANCESCO MOLINARI 3,225,221.47 5 Alex NOREN 3,202,412.56 6 Jon RAHM 2,426,603.59 7 Thorbjorn OLESEN 2,358,160.77 8 Rory MCILROY 2,168,607.14 9 Matthew FITZPATRICK 2,113,897.59 10 Ross FISHER 1,789,786.01

I primi dieci della classifica mondiale

1 Justin ROSE 290.39 2 JON RAHM 263.24 3 Tommy FLEETWOOD 257.00 4 ALEX NOREN 237.56 5 RORY MCILROY 226.56 6 Tyrrell HATTON 207.81 7 Francesco MOLINARI 193.69 8 PAUL CASEY 153.44 9 Matthew FITZPATRICK 141.78 10 Sergio GARCIA 140.90

in grassetto i giocatori qualificati secondo entrambe le classifiche













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo