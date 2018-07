Golf, European Tour 2018: sei azzurri in cerca di gloria nel Dubai Duty Free Irish Open. Sfida a Jon Rahm e Rory McIlroy

L’European Tour 2018 fa tappa in Irlanda, dove il percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club ospiterà tra giovedì 5 e domenica 8 luglio il Dubai Duty Free Irish Open. Sarà il fuoriclasse nordirlandese Rory McIlroy, che fino al 2015 ha ospitato il torneo insieme alla sua fondazione a sostegno dei più deboli, a godere del ruolo di favorito in un torneo che si preannuncia ricco di spettacolo, in virtù della partecipazione di alcuni tra i migliori giocatori del panorama internazionale del golf.

Accanto a McIlroy, infatti, ci saranno anche atleti del calibro dello spagnolo Jon Rahm, che un anno fa si impose in Irlanda consolidando un’ascesa che oggi lo pone, a dispetto della giovane età, tra i migliori giocatori al mondo. Rahm e Mcilroy, in particolare, sono i vincitori delle ultime due edizioni del torneo, a cui prenderanno parte anche gli inglesi Matthew Fitzpatrick, Matt Wallace e Chirs Wood e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, potenziali outsider per la vittoria finale al pari del thailandese Kiradech Aphibarnrat e del danese Thorbjoern Olesen, detentore dell’Open d’Italia.

L’Italia, dal canto suo, può vantare una pattuglia decisamente competitiva, con ben sei atleti in grado di puntare ad un piazzamento di grande prestigio nel torneo. Matteo Manassero e Renato Paratore non stanno vivendo di certo il miglior momento della loro stagione agonistica, ma dispongono di classe e talento per ambire ad un posto al sole, mentre Nino Bertasio ed Edoardo Molinari sono in grado di piazzare il classico exploit che potrebbe proiettarli molto in alto se dovessero imbeccare il weekend perfetto. Ma attenzione anche a Lorenzo Gagli e Andrea Pavan, due atleti dall’elevato spessore tecnico, ma dotati anche di qualità agonistiche notevoli che di recente hanno consentito ad entrambi di piazzarsi più volte nei piani alti della classifica. Le prospettive per i colori azzurri, dunque, potrebbero rivelarsi decisamente allettanti. E l’Irlanda potrebbe davvero arridere al Bel Paese.













Foto: Twitter European Tour