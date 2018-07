Golf, European Tour 2018: equilibrio nel primo giro dello Scottish Open. Luke List in testa, bene Manassero ed Edoardo Molinari

È iniziato oggi, sul percorso del Gullane Golf Course, lo Scottish Open, prova del circuito delle Rolex Series dello European Tour ma soprattutto test generale in vista dell’Open Championship di settimana prossima. L’evento scozzese, infatti, riserverà ai primi tre non ancora qualificati, il pass per il terzo Major dell’anno. In pole per uno di questi posti c’è l’americano Luke List, scattato meglio dai blocchi nel primo giro. L’americano, su un percorso difficile in pieno stile links, ma reso praticabile dai green lenti e dal meteo sereno, ha ottenuto un ottimo 63, sette colpi sotto il par, segnando nove birdie e due bogey.

La classifica, però, è cortissima, sintomo di equilibrio ed incertezza. All’inseguimento di List, infatti, ci sono ben cinque giocatori a -6. Tra questi spicca l’americano Rickie Fowler, che dopo cinque birdie e un eagle, ha perso il suo unico colpo di giornata alla 13. Anche Lee Westwood ha girato in 64, così come un altro inglese, Robert Rock, lo svedese Jens Dantorp e lo spagnolo Scott Fernandez. A -5, invece, sono in otto e tra questi c’è un altro statunitense di rilievo, il Masters Champion Patrick Reed, che a inizio giornata si era portato in testa alla classifica con il suo -5, frutto di sei birdie nelle prime nove (cinque tra la 2 e la 6), prima di perdere un colpo alla 16.

La pattuglia italiana in Scozia è molto nutrita. I migliori dopo il primo giro sono Matteo Manassero ed Edoardo Molinari, entrambi in 44esima posizione a -2. Per il veneto sono stati preziosi due birdie nelle ultime quattro buche; giro più complesso per il torinese, con cinque birdie e tre bogey. Round in chiaroscuso per Lorenzo Gagli e Andrea Pavan, in pari col par dopo le prime diciotto buche e in 97esima posizione, mentre è a +2 Nino Bertasio, con quattro bogey nelle seconde nove. Score ancora più negativo per Renato Paratore, 149° a +3.













Foto: Pier Colombo