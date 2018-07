Golf, British Open 2018, Jordan Spieth: “Tiger Woods in corsa per il titolo è un bene per tutto il movimento”

Il terzo round del British Open 2018 ci consegna un tris di americani al comando della leaderboard con lo score di -9, tra i quali Jordan Spieth. Migliore di giornata, assieme al nostro Francesco Molinari, lo statunitense parla delle sensazioni che si provano al comando dell’Open a 18 buche dal termine: “Siamo davvero in tanti a poter lottare per la vittoria. La cosa bella è che domani troveremo un golf course totalmente diverso a causa del vento. In ogni caso cercherò di godermi il momento e continuare a giocare il mio golf. Sono davvero felice di essere al comando ad un round dal termine”. Sul redivivo Tiger Woods dichiara: “Avere un Tiger così in palla è un bene per tutto il movimento. E’ sempre un piacere vederlo giocare, ed è bello battagliare con lui per la vittoria di un Major”.

Con Spieth e Kevin Kisner, guida la classifica un ottimo Xander Shauffele. L’americano ha ottime sensazioni in vista del round decisivo: “Sto giocando meravigliosamente. Mi sento bene e domani darò il massimo. Spieth è un ragazzo d’oro, un gran talento. Se voglio vincere dovrò vedermela con lui”.

Infine chiudiamo con il terzo leader, quel Kisner che da giovedì non si schioda dalla prima posizione. “Ho giocato il round maggiormente solido della settimana. Mi trovo sempre meglio man mano che passano le giornate. Le condizioni cambiano ma sono sempre lì a conservare grandi chance di vittoria”.

Foto: Official Twitter PGA Tour – Jordan Spieth