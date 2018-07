Giovanni Malagò entra a far parte del Comitato Olimpico Internazionale

Importante novità per lo sport italiano. Il presidente del CONI Giovanni Malagò è stato scelto ieri, durante l’Esecutivo riunito a Losanna, con a capo ovviamente Thomas Bach, come nuovo membro del Cio (Comitato Olimpico Internazionale). Il prossimo 9 ottobre, in Argentina, in quel di Buenos Aires, gli verrà consegnato il collare olimpico. In casa Italia la nomina a livello individuale mancava dal 1994 quando fu scelto Mario Pescante.

“È un grande onore. Ringrazio Bach per la fiducia che ha riposto in me. È un riconoscimento per il mio Paese e per il mondo dello sport che ho sempre amato e che continuerò ad amare per sempre” le parole alla Gazzetta dello Sport. “Sarà un ruolo che mi consentirà di essere ancora più vicino alle grandi sfide che attendono l’Italia a livello internazionale”.

Occasione importante anche in chiave candidatura alle Olimpiadi del 2026. Sull’argomento ha parlato anche Bach: “Siamo felici che tante città vogliano candidarsi per il 2026, ma auspichiamo di averne un numero limitato, non vogliamo troppe città che perdono. Dialogheremo con loro per spiegare qual è l’organizzazione migliore”.













