Ginnastica, UFFICIALE: Simone Biles torna in gara, appuntamento agli US Classic! Dopo 2 anni la Regina vuole lo scettro

Ora è davvero ufficiale: Simone Biles tornerà in gara agli US Classic, competizione di qualificazione ai Campionati Nazionali che si svolgerà il 28 luglio nella sua Columbus (Ohio). L’icona moderna della ginnastica artistica, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e di tre titoli iridati consecutivi nel concorso generale, farà il proprio grande rientro a due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana coincisa con il trionfo al corpo libero nella rassegna a cinque cerchi.

La 21enne si era assentata dalle competizioni per concentrarsi sulla presentazione del suo libro, sulla partecipazione a Dancing with the Stars e su altri appuntamenti mondani oltre che a testimoniare contro Larry Nassar nel processo per abusi sessuali che ha cambiato l’artistica statunitense, ma aveva sempre dichiarato che sarebbe poi tornata alla Polvere di Magnesio. Ha ripreso gli allenamenti al termine dell’anno scorso e ha subito fatto capire di poter esere competitiva ai massimi livelli: le sue difficoltà acrobatiche sembrano essere al top e il desiderio è quello di fare subito la differenza puntando ai Mondiali che si disputeranno a Doha (Qatar) a fine ottobre: riuscirà a conquistare il quarto scettro, impresa mai riuscita nella storia disciplina al femminile?

Agli US Open ci saranno anche Morgan Hurd (Campionessa del Mondo all-around), Ragan Smith (Campionessa Nazionale), Jade Carey (argento iridato al volteggio e al corpo libero), Jordan Chiles, Emma Malabuyo, Riley McCusker.













Foto: fonte libera Rio 2016