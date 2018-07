Ginnastica, Simone Biles è sempre la più forte del Pianeta. Un ritorno stellare da vero fenomeno, Campionessa immensa verso i Mondiali

La più forte è ancora lei, senza alcun dubbio e senza mezzi termini. Simone Biles è tornata dopo due anni d’assenza e si è subito ripresa lo scettro di Reginetta della Polvere di Magnesio. Ci erano mancate le sue gesta poderose, le sue acrobazie funamboliche, la sua potenza atletica, la sua grinta e il suo sorriso: la donna indiscussa delle Olimpiadi di Rio 2016, dove vinse quattro medaglie d’oro, si era presa una lunga pausa per dedicarsi allo spettacolo (ha scritto una autobiografia e ha partecipato a Dancing With the Stars) ma soprattutto ha anche denunciato Larry Nassar insieme ad altre stelle americane per gli abusi sessuali perpetrati nel corso degli ultimi decenni.

Il tempo sembra essersi fermato per questa 21enne, non si è praticamente capito che era assente dalle gare da 24 mesi e che era rimasta lontana dalle palestre senza allenarsi per un anno (così dice, ci dobbiamo fidare?). Il trionfo agli US Classic è stato schiacciante, vero che i punteggi sono un po’ gonfiati come spesso accade nelle gare nazionali ma lo show della tre volte Campionessa del Mondo all-around è stato di assoluto spessore: 58.700 di totale con addirittura una caduta dalle parallele, attrezzo su cui sta cercando di migliorare ma che rimane il suo unico vero tallone d’Achille (si fa per dire).

La spaziale acrobatica al corpo libero (con l’inserimento del Moors), la qualità del suo Cheng al volteggio (in futuro rivedremo anche l’Amanar e perché no il tentativo del leggendario triplo avvitamento mai eseguito nella storia dell’artistica), il livello della sua trave (come ci aveva ben abituato, eccezion fatta per la clamorosa finale di Rio dove salvo una caduta e si dovette accontentare del bronzo) testimoniano l’unicità di questo fenomeno che è in grado di monopolizzare questo sport e che è riconosciuta a livello universale anche al di fuori dal suo stretto ambiente sportivo.

Simone Biles è ancora oggi la ginnasta più forte del Pianeta e nessuna sembra poterla contrastare. La corsa verso i Mondiali di Doha, in programma a fine ottobre, è già partita ma all’orizzonte non si vede nessuna in grado di sconfiggere sul campo la stella di Columbus che punta dritto al poker di concorsi generali, impresa mai riuscita da nessuna (a quota tre ci sono lei e Svetlana Khorkina). Il distacco inflitto a Morgan Hurd (iridata in carica) e Ragan Smith è stato imbarazzante, da altre latitudini non si intravedono fenomeni e in Qatar si potrebbe davvero riscrivere la storia.













(foto USA Gymnastics)