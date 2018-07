Ginnastica, rientro stellare! Bentornata, Simone Biles. Dominio magico agli US Classic, vittoria pirotecnica con 58.7

Simone Biles è tornata, soltanto come le più grandi stelle riescono a fare, ha brillato e incantato nella notte del suo grande rientro alle gare dopo due anni di assenza e ha trionfato agli US Classic con una prestazione letteralmente strabiliante. Bentornata, ci eri mancata. La vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e tre volte Campionessa del Mondo all-around ha dominato la scena nella sua Columbus, imponendosi nell’ultimo evento di qualificazione ai Campionati Nazionali in programma a metà agosto. La 21enne si è avvicinata moltissimo alle prestazioni che era solita esibire nella sua prima vita agonistica, quella che la portò a dominare i Giochi Olimpici prima della pausa per dedicarsi allo spettacolo.

Oggi Simone Biles ha fatto capire che non ha dimenticato qual è il suo primo, vero, ed unico amore, esibendo una ginnastica di altissimo spessore infarcita di difficoltà tecniche e di evoluzioni che soltanto lei è in grado di eseguire nel circuito. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è imposta con un esorbitante 58.700 e un solo momento di difficoltà: alle parallele asimmetriche ha commesso delle piccole sbavature, ma è sempre stato il suo attrezzo più problematico (13.350). Avvio all’amato corpo libero sulle note di una musica arabeggiante in vista dei Mondiali di Doha, esegue anche il Moors e stoppa tutte le diagonali tranne un passo indietro con uscita di pedana sulla prima (14.750). Buon Cheng al volteggio (15.400, ma con vistoso passo indietro in uscita) e poi chiusura con una trave magistrale (15.200). Non c’è stato spazio per nessun’altra, Simone Biles è ancora la ginnasta più forte del Pianeta nonostante 24 mesi di assenza.

Il margine su una coriacea Riley McCusker è di addirittura 1.2 punti: 57.500 per la grande rivelazione del 2017, bronzo ai Nazionali ma out dalla rassegna iridata a causa di un infortunio (spicca il suo 15.000 sugli staggi, miglior punteggio assoluto di giornata). A completare il podio Morgan Hurd, la Campionessa del Mondo si ferma a 56.350 in una giornata in linea con i suoi livelli (14.400, 14.700, 13.400, 13.850): sarà quasi inevitabile abdicare a ottobre. In gara anche Jade Carey, vicecampionessa mondiale al volteggio e al corpo libero che sui propri attrezzi ottiene 14.650 e 13.900.

(foto USA Gymnastics)