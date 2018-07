VIDEO Simone Biles, ritorno stellare in gara: gli esercizi della Campionessa, show sui 4 attrezzi agli US Classic

Simone Biles è stata letteralmente strepitosa al suo grande rientro in gara dopo 2 anni di assenza e ha trionfato agli US Classic con una prestazione stellare. La tre volte Campionessa del Mondo all-around si è imposta con un perentorio 58.700: inizio stellare al corpo libero (6.8 il D Score, 14.750 il punteggio complessivo a causa di due decimi di detrazione), poi Cheng al volteggio (15.400), poi qualche sbavatura alle parallele (13.350, 6.1) e grande chiusura alla trave (15.200, 6.3). Di seguito i VIDEO degli esercizi eseguiti dalla Reginetta agli US Classic.













(foto US Gymnastics)