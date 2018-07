Ginnastica, Italia juniores in trionfo: demolite Francia e Gran Bretagna in amichevole. Iorio batte Villa nell’all-around

L’Italia ha letteralmente dominato l’incontro internazionale juniores che si è disputato questa sera a Pieve di Soligo (Treviso): la nostra Nazionale ha trionfato rifilando cinque punti di distacco a Francia e Gran Bretagna (più indietro Svizzera e Germania), surclassate dalle azzurrine che si confermano ai massimi livelli internazionali e che fanno ben sperare per il futuro. Le ribattezzate Fate stanno già lavorando per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ma nel frattempo si guarda con ottimismo agli Europei di categoria che si disputeranno a inizio agosto a Glasgow e dove si punterà alla medaglia d’oro nella gara a squadre, da conquistare battagliando con la Russia e con le padrone di casa.

Tutto facile per i nostri fenomeni delle classi 2003 e 2004 che ribadiscono la loro classe e il loro livello tecnico, trascinate da Giorgia Villa ed Elisa Iorio che si sono fronteggiate nel concorso generale individuale come settimana scorsa ai Campionati Italiani Assoluti. A Riccione aveva trionfato la bergamasca, oggi si è imposta l’emiliana per appena 15 centesimi di punto: Elisa Iorio sale sul gradino più alto del podio all-around con 55.600 (spiccano il 14.400 alle parallele e il 14.450 al volteggio, 13.300 alla trave e 13.450 al corpo libero), alle sue spalle Giorgia Villa con 55.450 (14.750, 14.050, 13.000, 13.650). A completare la formazione Alice d’Amato, Camilla Campagnaro, Alessia Federici e Giulia Cotroneo mentre Asia d’Amato è ancora a riposo precauzionale in vista della rassegna iridata.

A breve le classifiche complete