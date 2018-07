Ginnastica, Europei 2018: rivoluzione nel regolamento! Cambia il format delle qualifiche, serve la perfezione. Juniores, tutto in un giorno

Gli Europei 2018 di ginnastica artistica saranno ricchi di novità sotto il profilo del regolamento. La rassegna continentale non cambia infatti soltanto la collocazione in calendario (2-5 agosto per le donne e 9-12 agosto per gli uomini, a differenza del consueto appuntamento primaverile) ma muta anche il format della competizione. Di seguito il regolamento completo della competizione che si svolgerà a Glasgow (Gran Bretagna) nell’ambito degli European Championships, nuova manifestazione multisportiva che prevede anche le gare di atletica leggera, nuoto, ciclismo, canottaggio, triathlon, tuffi.

SENIORES:

Le qualificazioni per la gara a squadre si disputano con il format 5-3-3: 5 atlete convocate, 3 ginnaste salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono tenuti in considerazione per il risultato finale. Dunque non si gareggia più col 5-4-3 che avevamo visto ai Mondiali 2015 e alle Olimpiadi di Rio 2016, ultimi eventi in cui era prevista la gara a squadre. Non sono ammessi scarti, verrà quindi premiata la pulizia di esecuzione e ogni errore costerà carissimo in ottica classifica. Più complicate anche le scelte degli allenatori che dovranno stare attenti negli incastri e non avranno molti margini di manovra. Le migliori otto squadre accedono alla Finale che assegnerà le medaglie del team event, si gareggerà ancora col 5-3-3.

Alle Finali di Specialità si qualificano le migliori otto ginnaste su ogni singolo attrezzo ma vige ancora la regola dei passaporti (massimo due atlete per Nazione). Non è previsto il concorso generale individuale.

JUNIORES:

Le under 16 disputeranno le qualifiche col format 5-4-3: 5 ginnaste convocate, 4 atlete su ogni attrezzo, soltanto i migliori 3 punteggi verranno conteggiati.

La grande rivoluzione è nella modalità di assegnazione delle medaglie: le qualificazioni varranno anche come finale della prova a squadre e finale del concorso generale individuale.

Alle Finali di Specialità si qualificano le migliori otto ginnaste su ogni singolo attrezzo ma vige ancora la regola dei passaporti (massimo due atlete per Nazione).