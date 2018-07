Ginnastica, Europei 2018: Italia a Glasgow, le azzurre seniores ai raggi X. Busato per la finale, conferme per Grisetti e Basile

L’Italia proverà a essere protagonista agli Europei 2018 di ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. La nostra Nazionale si presenterà all’SSE Hydro con una formazione ampiamente rivista e lontana da quella tipo ma il nostro quintetto cercherà di lottare nel miglior modo possibile per ottenere un risultato di rilievo nel team event e magari strappare la qualificazione a delle Finali di Specialità. Conosciamo meglio le azzurre seniores analizzandole ai raggi X.

SOFIA BUSATO

Luogo e data di nascita: Como, 4 settembre 2000

Squadra: Brixia Brescia

Precedenti agli Europei: 2016

Body azzurri: Europei 2016

Miglior risultato in carriera: quarto posto al volteggio agli Europei 2018, titoli italiani di specialità

In stagione: Campionessa d’Italia al volteggio

Grande ritorno in squadra per Sofia Busato che strappa la convocazione a un anno dall’infortunio patito a Cluj-Napoca durante un allenamento sulle pedane proprio della rassegna continentale. La comasca ha stretto i denti e ha recuperato con grande caparbietà, garantendosi un’altra chance: dopo il quarto posto ottenuto agli Europei 2016 al volteggio, la 18enne può puntare a raggiungere ancora la Finale di specialità e magari lottare per qualcosa di importante visto il suo valore e anche l’assenza di alcune avversarie. Avrà in dote due salti rilevanti, il suo doppio avvitamento servirà anche alla squadra.

MARTINA BASILE:

Luogo e data di nascita: Roma, 13 ottobre 2002

Squadra: Olos Gym 2000 Roma

Precedenti agli Europei: debutto tra le seniores

Body azzurri: Giochi del Mediterraneo 2018

Miglior risultato in carriera: Europei 2016 (juniores), argento al volteggio e bronzo all-around

In stagione: partecipazione a Serie A, Giochi del Mediterraneo e Trofeo di Jesolo

Primo anno tra le seniores per Martina Basile e subito chiamata in Nazionale maggiore, ampiamente meritata per quello che si è visto in pedana nel corso di questi primi mesi. La laziale si è ben comportata nelle varie gare disputate, Giochi del Mediterraneo compresi. In questo momento è uno dei nostri migliori prospetti in grado di gareggiare nella categoria assoluta e la convocazione è il giusto riconoscimento per la 15enne che nelle categorie giovanili aveva sempre brillato (pensiamo alle medaglie raccolte agli Europei 2016) e che ora sta cercando di prendersi il giusto posto anche tra le grandi. Dovrà comportarsi da vera ragazza squadra ma può togliersi anche le sue soddisfazioni personali tra trave e corpo libero, suoi attrezzi di punta in cui è in grado di dire la sua anche a livello internazionale.

GIADA GRISETTI:

Luogo e data di nascita: Giubiasco (Svizzera), 5 maggio 2000

Squadra: Centro Sport Bollate

Precedenti agli Europei: 2017

Body azzurri: Europei 2017, Giochi del Mediterraneo 2018

Miglior risultato in carriera: Europei 2017, finale all-around; argento alla trave ai Giochi del Mediterraneo

In stagione: partecipazione a Serie A, Giochi del Mediterraneo. Trofeo di Jesolo

Il Cigno di Bellinzona si conferma in Nazionale dopo la rassegna del Mare Nostrum e parteciperà al suo secondo Europeo consecutivo dopo che l’anno scorso aveva agguantato una buona finale all-around. La 18enne ha ormai l’esperienza giusta per essere una pedina fondamentale in una rassegna continentale, servirà la sua completezza sui quattro attrezzi in ottica gara a squadre e si punta molto sulle sue parallele: dopo quattro cadute consecutive, però, dovrà mantenere la concentrazione giusta e confezionare una prova di spessore.

FRANCESCA NOEMI LINARI:

Luogo e data di nascita: Scandiano (Reggio Emilia), 10 luglio 2001

Squadra: Brixia Brescia

Precedenti agli Europei: debutto da seniores

Body azzurri: Giochi del Mediterraneo 2018

Miglior risultato in carriera: oro con la squadra ai Giochi del Mediterraneo 2018

In stagione: partecipazione a Serie A, Giochi del Mediterraneo, Trofeo di Jesolo

Seconda convocazione consecutiva per la ragazza della Brixia Brescia dopo quella ottenuta per i Giochi del Mediterraneo. L’emiliana sta cercando di trovare continuità nei suoi esercizi e avrà un’occasione importante da sfruttare al meglio, spetterà a lei confermare il suo livello. I suoi punti di forza sono la trave e il corpo libero, lavora tanto in palestra ma ora dovrà dimostrarsi abile anche in certi contesti.

CATERINA CEREGHETTI

Luogo e data di nascita: Giubiasco (Svizzera), 31 agosto 2001

Squadra: Centro Sport Bollate

Precedenti agli Europei: debutto con le seniores

Body azzurri: Giochi del Mediterraneo 2018

Miglior risultato in carriera: oro con la squadra ai Giochi del Mediterraneo 2018

In stagione: partecipazione a Serie A, Giochi del Mediterraneo, Trofeo di Jesolo

Caterina ha acquisito il passaporto italiano da un paio di stagioni (come Giada Grisetti) dopo un passato da svizzera (gareggiava con Nesurini, Barloggio, Brogli che negli ultimi anni sono state spalla a spalla con Giulia Steingruber nella Nazionale rossocrociata). In stagione ha già gareggiato ai Giochi del Mediterraneo e da juniores aveva ben figurato agli EYOF 2015. Si distingue per la sua completezza e per una buona espressività al corpo libero. Ha superato brillantemente un problema fisico che le ha rovinato l’inizio del 2016 e ora è pronta per il grande salto.