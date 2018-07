Ginnastica artistica, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Gli Europei 2018 di ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della neonata competizione multisportiva denominata European Championships, sarà riservata sia alle seniores che alle juniores: le grandi si cimenteranno nella prova a squadre e nelle Finali di Specialità mentre il titolo nel concorso generale individuale non verrà assegnato, le under 16 avranno a disposizione il programma completo ma le medaglie nel team event e nell’all-around verranno consegnate tramite il turno di qualificazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli Europei 2018 di ginnastica artistica. Tutti gli orari sono italiani (a Glasgow sono indietro un’ora rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO:

11.00-12.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Prima suddivisione

14.15-16.05 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Seconda suddivisione

17.00-18.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Terza suddivisione

20.00-21.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione (con ITALIA)

VENERDÌ 3 AGOSTO:

11.00-13.15 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Prima suddivisione

14.15-16.30 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Seconda suddivisione (con ITALIA)

16.45-19.00 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Terza suddivisione

18.30-20.45 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Quarta suddivisione

SABATO 4 AGOSTO:

14.00-16.50 Concorso a squadre (femminile, seniores) – Finale

DOMENICA 5 AGOSTO:

11.00-11.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Volteggio

11.30-12.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Parallele asimmetriche

12.30-13.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Trave

13.00-13.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Corpo libero

15.30-16.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Volteggio

16.00-16.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Parallele asimmetriche

17.00-17.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Trave

17.30-18.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Corpo libero

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

11.00-13.15 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Prima suddivisione

15.00-17.15 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Seconda suddivisione

19.30-21.45 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Terza suddivisione (con ITALIA)

VENERDÌ 10 AGOSTO:

11.00-14.00 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Prima suddivisione

15.00-18.00 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Seconda suddivisione

19.30-22.30 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Terza suddivisione (con ITALIA)

SABATO 11 AGOSTO:

14.00-16.25 Concorso a squadre (maschile, seniores) – Finale

DOMENICA 12 AGOSTO:

11.00-11.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Corpo libero/Cavallo con maniglie

12.00-12.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Anelli/Volteggio

13.00-13.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Parallele pari/Sbarra

15.30-16.00 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Corpo libero

16.00-16.30 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Cavallo con maniglie

16.45-17.15 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Anelli

17.15-17.45 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Volteggio

18.00-18.30 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Parallele pari

18.30-19.00 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Sbarra