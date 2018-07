Ginnastica artistica, Europei 2018: il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Gli Europei 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) e dal 9 al 12 agosto (per quanto riguarda il settore maschile). Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro, impianto in cui si sono svolti i Mondiali 2015 qualificanti per le Olimpiadi di Rio 2016. Quest’anno la rassegna continentale della Polvere di Magnesio è stata spostata rispetto alla consueta collocazione primaverile perché fa parte degli European Championships, competizione multisportiva che comprende anche gli Europei di altre discipline.

Questa edizione degli Europei sarà indirizzata sia alle seniores che alle juniores. Le grandi si cimenteranno nella gara a squadre e nelle Finali di Specialità, per i giovani invece verrà messo in palio anche il titolo del concorso generale individuale (verrà assegnato tramite le qualificazioni, proprio come le medaglie del team event). L’Italia ha le carte in regola per fare la voce grossa con le under 16, situazione più complessa invece con le seniores.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari degli Europei 2018 di ginnastica artistica. Tutti gli orari sono italiani (a Glasgow sono indietro un’ora rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO:

11.00-12.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Prima suddivisione

14.15-16.05 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Seconda suddivisione

17.00-18.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Terza suddivisione

20.00-21.50 Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione (con ITALIA)

VENERDÌ 3 AGOSTO:

11.00-13.15 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Prima suddivisione

14.15-16.30 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Seconda suddivisione (con ITALIA)

16.45-19.00 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Terza suddivisione

18.30-20.45 Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Quarta suddivisione

SABATO 4 AGOSTO:

14.00-16.50 Concorso a squadre (femminile, seniores) – Finale

DOMENICA 5 AGOSTO:

11.00-11.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Volteggio

11.30-12.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Parallele asimmetriche

12.30-13.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Trave

13.00-13.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Corpo libero

15.30-16.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Volteggio

16.00-16.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Parallele asimmetriche

17.00-17.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Trave

17.30-18.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Corpo libero

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

11.00-13.15 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Prima suddivisione

15.00-17.15 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Seconda suddivisione

19.30-21.45 Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Terza suddivisione (con ITALIA)

VENERDÌ 10 AGOSTO:

11.00-14.00 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Prima suddivisione

15.00-18.00 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Seconda suddivisione

19.30-22.30 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Terza suddivisione (con ITALIA)

SABATO 11 AGOSTO:

14.00-16.25 Concorso a squadre (maschile, seniores) – Finale

DOMENICA 12 AGOSTO:

11.00-11.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Corpo libero/Cavallo con maniglie

12.00-12.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Anelli/Volteggio

13.00-13.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Parallele pari/Sbarra

15.30-16.00 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Corpo libero

16.00-16.30 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Cavallo con maniglie

16.45-17.15 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Anelli

17.15-17.45 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Volteggio

18.00-18.30 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Parallele pari

18.30-19.00 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Sbarra

EUROPEI 2018 GINNASTICA: COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Gli Europei 2018 di ginnastica artistica saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 ed Eurosport) e su Eurosport.

Previste le diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player ma anche su Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.