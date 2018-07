Francia-Uruguay, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Giocatori infortunati, squalificati e diffidati. Cavani non ce la fa

Da domani prenderanno il via i quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Francia e Uruguay daranno il via alle danze. I transalpini hanno dominato la scena contro l’Argentina di Leo Messi mentre i sudamericani si sono imposti sul Portogallo di Cristiano Ronaldo. Due formazioni con un modo di concepire il gioco opposto: possesso palla e spettacolo per gli uomini di Deschamps, grande concretezza per gli uruguaiani.

Sul fronte formazioni, nessun recupero miracoloso per Cavani. Il “Maestro” Oscar Washington Tabarez dovrà quasi sicuramente fare a meno del cannoniere del PSG che ha guidato la Celeste al successo contro i lusitani. Sarà probabilmente Stuani a prendere il suo posto, facendo coppia in attacco con Luis Suarez. Per il resto, confermata la formazione che ha prevalso contro i campioni d’Europa 2016: un 3-5-2 con Muslera in porta e difesa formata da Caceres, Godin e Gimenez, Laxalt e Nandez sugli esterni e il trio Vecino-Torreira-Bentancur in zona mediana, a sostegno delle due punte citate.

In casa transalpina, il tecnico non disporrà dello squalificato Matuidi. Tolisso è il prescelto per scendere in campo dal 1′ al posto del centrocampista della Juventus, anche se nelle sue apparizioni iridate non è stato così brillante. Confermato il 4-3-3 con Lloris in porta e la linea difensiva composta da Pavard, Varane, Umtiti ed Hernandez; Kanté e Pogba saranno il terzetto a centrocampo insieme a Tolisso, mentre in avanti la punta centrale sarà Giroud, con Mbappé e Griezmann ad agire ai suoi lati, sfruttando le sponde del centravanti del Chelsea.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Giroud, Griezmann.

Uruguay (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Stuani, Suarez.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dziurek / Shutterstock.com