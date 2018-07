Francia-Uruguay, le probabili formazioni – Mondiali 2018, quarti di finale: Tabarez senza Cavani. Dubbio a centrocampo per Deschamps

Saranno Uruguay e Francia ad aprire il programma dei quarti di finale dei Mondiali 2018 oggi pomeriggio al Nizhny Novgorod Stadium. Una delle partite più attese: da un lato la grinta e la voglia dei sudamericani, dall’altro il talento dei transalpini. L’Uruguay ha fatto fuori il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi, ed ora ha l’opportunità di tornare in semifinale dopo il quarto posto del 2010. Per farlo, però, dovrà eliminare la Francia di Kylian Mbappé, che si è proposto come principale rivale del favorito Brasile specie dopo aver fatto fuori l’Argentina di Leo Messi.

Assenza pesantissima per l’Uruguay, perché il CT Tabarez dovrà fare a meno di Edison Cavani. El Matador sta provando il recupero ma il problema accusato sabato sera si è rivelato più grave. Vederlo in campo sarà molto difficile: al suo posto è pronto Stuani ad affiancare Suarez. Per il resto scelte confermate, le stesse già viste con il Portogallo. Difesa a tre, con Laxalt e Nandez esterni a centrocampo ed in mezzo la diga Vecino, Torreira, Bentancur.

Anche Deschamps dovrà rivedere la propria formazione tipo. Matuidi è squalificato e il suo posto verrà preso da Tolisso, che poco aveva convinto nella fase a gironi. Formazione confermata, poi, compresa la presenza al centro dell’attacco di Giroud, lanciato titolare nella seconda partita con il Perù, scelta poi confermata dal CT Deschamps. Il più atteso, però, sarà Kylian Mbappé, dopo la strepitosa affermazione agli ottavi.

Le probabili formazioni di Uruguay-Francia

Uruguay (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Stuani, Suarez.. Ct: Óscar Tabárez

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Giroud, Griezmann. Ct: Didier Deschamps













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Dziurek / Shutterstock.com