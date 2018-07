Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: probabili formazioni. Galletti con Mbappé e Pogba, i balcanici puntano su Mandzukic e Perisic

Francia e Croazia si stanno preparando per affrontare la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si contenderanno il titolo iridato allo Stadio Luzhniki di Mosca nel match in programma domenica 15 luglio (ore 17.00): si preannuncia una partita particolarmente accesa e intensa con un’elevatissima posta in palio.

I Galletti partiranno con i favori del pronostico ma i balcanici proveranno a fare saltare il banco e a regarli una giornata magica: i transalpini sono alla terza finale della storia e inseguono il secondo sigillo dopo quello del 1998, i biancorossi sono alla prima Finale della loro storia. Deschamps e Dalic stanno pensando a quale formazione schierare in campo ma i due CT non sembrano avere particolari dubbi, intenzionati a confermare sostanzialmente gli undici che hanno vinto le semifinali rispettivamente contro Belgio e Inghilterra.

La Francia scenderà in campo con il 4-2-3-1: Giroud unica punta a caccia del primo gol in questa rassegna iridata, supportato da tre uomini offensivi come Mbappé, Griezmann e Matuidi, erore nella semifinale; più arretrati Pogba e Kanté con la loro proverbiale fantasia. Lloris difenderà i pali, difesa a quattro con Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez.

La Croazia replicherà con lo stesso modulo. Mandzukic unica punta dopo il gol vittoria contro l’Inghilterra, l’attaccante della Juventus potrà contare alle sue spalle sulla fantasia di Modric, sulla concretezza di Perisic e sul coriaceo Rebic. Rakitic e Brozovic dovranno fare filtro. Subasic in porta protetto da Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic. Di seguito le probabili formazioni di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.













Foto: DarioZg / Shutterstock.com