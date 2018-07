Francia Campione del Mondo: Griezmann, Pogba e Mbappé stendono la Croazia. Bis dei Galletti a Mosca

La Francia è Campione del Mondo per la seconda volta nella sua storia: dopo l’apoteosi casalinga nel 1998, i Galletti sono di nuovo sul trono del Pianeta a venti anni di distanza dalla festa di Parigi. I transalpini hanno sconfitto la Croazia per 4-2 nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca in una partita che ha avuto storia per i primi trenta minuti, poi gli uomini di Didier Deschamps (che aveva già trionfato da giocatore) si sono sciolti e hanno confermato il pronostico della vigilia imponendosi con estrema autorevolezza al termine di un secondo tempo letteralmente dominato. La Francia riscatta così la sconfitta patita contro l’Italia nel 2006 e spegne i sogni di gloria dei balcanici, al loro primo atto conclusivo.

In avvio squadre annunciate in campo. Fa tutto la Croazia: gioca, costruisce e soprattutto disfa con due regali ad una Francia meno efficace e attenta del solito. Nei primi minuti i croati sono meglio disposti in campo e il loro pressing è efficace, a tal punto da non fare praticamente mai arrivare in area di rigore una Francia guardinga e timorosa. Perisc, il più ispirato, trova spazio sulla sinistra e per un paio di volte mette in seria difficoltà i francesi con ripartenze veloci che però non danno l’esito sperato. La partita si sblocca a sorpresa al 17′ quando Griezmann si conquista una punizione dalla tre quarti sul versante destro ed è lui stesso ad incaricarsi della battuta. Il terrore delle qualità dei saltatori francesi si legge sugli occhi dei giocatori croati che combinano il patatrac: sulla palla tagliata di Griezmann, Mandzukic salta più alto di tutti e sfiora il pallone quanto basta per tagliare fuori Subasic e insaccare nella propria rete. La Francia si trova in vantaggio senza mai aver tirato in porta.

La partita non cambia, la Croazia continua a spingere, anzi alza il ritmo ed è un’altra situazione da palla inattiva a causare il pareggio dei croati. Calcia Modric da destra, due colpi di testa delle torri croate favoriscono il tocco di Rebic all’indietro per Perisic che controlla di destro e, dal limite dell’area, lascia partire un sinistro in diagonale che non lascia scampo al portiere avversario.

La Francia si sveglia e imbastisce un paio di azioni offensive credibili, in una delle quali conquista corner da destra. Batte Griezmann e ancora una volta il timore dei croati su palla inattiva viene a galla con Perisic che alza la mano in modo scomposto e tocca il pallone. La VAR conferma l’impressione iniziale: rigore che Griezmann trasforma spiazzando lo specialista Subasic per il 2-1 con cui si chiude il primo tempo.

Qui inizia un’altra partita e la domina la Francia che chiude i conti in avvio di ripresa con due prodezze: al 59′ Pogba piazza il sinistro dal limite dopo che gli era stato ribattuto al dentro, al 65′ Mbappé trova un gol meraviglioso (che potrebbe valergli il Pallone d’Oro). Mandzukic accorcia le distanze al 69′ sfruttando una papera di Lloris ma i ragazzi di Dalic non ne hanno più e la Francia trionfa.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vlad1988 Shutterstock.com