Finale Terzo posto Mondiali 2018, Belgio-Inghilterra: quando si gioca e su che canale vederla in tv. Il programma completo

Il match delle grandi deluse: Belgio ed Inghilterra si giocheranno il terzo posto ai Mondiali di calcio nella partita che mai nessuno vorrebbe giocare. Il Belgio, come nel 1986 ha perso in semifinale (fu quarto), mentre l’Inghilterra, che sognava il bis del titolo del 1966, si ritrova, come nel 1990 a giocare la finalina (all’epoca perse contro l’Italia di Schillaci).

I belgi hanno ceduto il passo alla Francia, giustiziati dalla capocciata vincente di Umtiti, mentre gli inglesi hanno subito la rimonta della Croazia, che ha risposto al momentaneo vantaggio di Trippier con le reti di Perisic prima e Mandzukic poi, nel corso del secondo tempo supplementare.

La finale per il terzo posto si giocherà a San Pietroburgo, allo stadio Zenit Arena, sabato 14 luglio alle 16.00 ora italiana. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live.

Di seguito il programma completo del match.

Sabato 14 luglio ore 16.00 – San Pietroburgo

Belgio-Inghilterra

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it