Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia: orario d’inizio e come vederla in tv. Appuntamento pomeridiano

Tutto pronto per l’appuntamento calcistico più importante dell’anno. Domenica 15 luglio, alle ore 17, Francia e Croazia scenderanno in campo al Luzhniki di Mosca per giocarsi la Coppa del Mondo. Transalpini da una parte, croati dall’altra: sono state queste due formazioni ad uscire dalla lotta cominciata il 14 giugno. Da 32 squadre a 2, ma soltanto una solleverà l’ambito trofeo al cielo di Mosca.

La Francia si affiderà alla sua generazione di talenti, giovani ma già capaci di dominare la scena a livello mondiale. Dopo il flop casalingo nella finale degli Europei, i Galletti ci riprovano sul palcoscenico più prestigioso, per quella che sarebbe la giusta consacrazione dell’allenatore, Didier Deschamps, e dei suoi ragazzi.

Ma dall’altro lato c’è la Croazia. Per tanti anni è stata considerata una sorta di Cenerentola, una squadra bella da vedere e colma di talento, ma alla fine poco concreta. I croati ce l’hanno fatta: la finale rappresenta il miglior risultato mai raggiunto, anche meglio della formazione che nel 1998 si piazzò al terzo posto in Francia, perdendo in semifinale proprio con i transalpini. Vincere domenica, quindi, saprebbe di rivincita, oltre che di riconoscimento per il lavoro svolto dal CT Zlatko Dalic e i suoi talentuosi giocatori.

Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia: orario d’inizio e come vederla in tv

La finale del Mondiale è in programma domenica 15 luglio allo stadio Luzhniki di Mosca alle ore 17 italiane. La partita sarà trasmessa in tv su Canale 5 (anche in HD) e su Mediaset Extra con il commento della Gialappa’s Band. In streaming, invece, la partita sarà visibile sul sito Mediaset e sull’app Mediaset Mondiali FIFA.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della finale dei Mondiali Francia-Croazia.

Il programma

Domenica 15 luglio

ore 17 Francia-Croazia













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com