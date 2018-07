Finale Mondiali 2018: data, programma, orario e tv. La Francia attende l’avversaria

Sarà la Francia la prima finalista dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Al Luzhniki Stadium di Mosca, alle ore 17.00, il 15 luglio i giocatori di Didier Deschamps hanno centrato il loro obiettivo. Formazione transalpina che nella semifinale contro il Belgio si è confermata all’altezza della situazione, vincendo contro una compagine ben organizzata e difficile di battere grazie al gol di Umtiti. Non resta che attendere ora l’esito dell’incontro di domani tra Croazia ed Inghilterra che scenderanno in campo sempre a Mosca per giocarsi il secondo posto a disposizione per l’atto conclusivo.

Di seguito il programma della Finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia tra Francia e la vincente di Croazia ed Inghilterra che godrà della copertura di Canale 5, di Mediaset Extra e dello streaming su sportmediaset.

Domenica 15 luglio

ore 17.00 Francia – Croazia/Inghilterra – Luzhniki Stadium













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com