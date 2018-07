Finale Francia-Croazia, Zlatko Dalic: “Divertiamoci e godiamocela. Il momento migliore della storia!

La Croazia si appresta a giocare la partita della vita, la più importante della storia per questa Nazione di 4 milioni di abitanti che domani sfiderà la Francia nella Finale dei Mondiali 2018 di calcio. I biancorossi sono arrivati all’appuntamento dopo aver sconfitto Danimarca e Russia ai calci di rigore e aver eliminato l’Inghilterra ai supplementari. I balcanici partiranno con gli sfavori del pronostico contro i Galletti ma proveranno a compiere una vera e propria impresa per entrare nella leggenda.

Il CT Zlatko Dalic è stato chiaro in conferenza stampa: “Divertiamoci, godiamocela, giochiamo e sfruttiamo il momento. Se vinceremo, nessuno sarà più orgoglioso di noi. Se perderemo, lo faremo con dignità e ci complimenteremo con la Francia“. L’allenatore della grande rivelazione del torneo, al primo atto conclusivo della sua storia, analizziamo il cammino compiuto per arrivare fino a Mosca: “La partita più difficile l’abbiamo già passata, erano gli ottavi. Questa è solo la più grande partita che ci capiterà mai di giocare. Non ci sarà mai un momento migliore nella nostra carriera, comunque vada il match: dobbiamo godercela perché ce la siamo meritata. Specialmente i miei giocatori: sono passati da dieci anni di momenti difficili, hanno giocato in stadi vuoti, perché squalificati, sono arrivati qui col carattere“. Parole poi di elogio per tutti i suoi uomini, tra cui anche Mario Mandzukic: “E’ un giocatore top, ma top top. Per lui non fa differenza amichevole o finale, centravanti o ala. Nessun allenatore avrà mai problemi con lui, per ogni squadra sarebbe fondamentale. In più qui si diverte, è di ottimo umore“.

In conferenza stampa era presente anche capitan Luka Modric, una delle stelle di questa Croazia: “L’influenza di Dalic? Questa finale la testimonia. Ci ha dato fiducia, ci ha detto di credere in noi stessi dal primo match contro l’Ucraina. Quello che ci piace di più è la sua sincerità e il suo approccio con i giocatori. Apprezziamo i suoi valori, non solo come tecnico ma come uomo“.













Foto: Osipov / Shutterstock.com