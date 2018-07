Finale Francia-Croazia, Mondiali 2018: le quote per le scommesse. Galletti favoriti dai bookmakers

La Francia è la grande favorita per la vittoria dei Mondiali 2018 di calcio in programma domenica 15 luglio allo Stadio Luzhniki di Mosca. Nella capitale della Russia, i Galletti affronteranno la Croazia che secondo i bookmaker sembra essere spacciata. Le quote per le scommesse premiano infatti i transalpini il cui trionfo è dato ad appena 1.91: la vittoria degli uomini di Deschamps sembra essere scontata, Mbappé e compagni sembrano essere lanciatissimi verso la conquista della seconda Coppa del Mondo della loro storia ma i balcanici non staranno a guardare.

Il trionfo dei biancorossi guidati da Modric, Perisic e Mandzukic è dato a 4.50 mentre un pari al termine dei novanta minuti è dato a 3.25 secondo bwin che propone anche un interessante 3.70 per il trionfo dei francesi con almeno due gol di scarto.

VITTORIA FRANCIA: 1.91

VITTORIA CROAZIA: 4.50













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com