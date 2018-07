Fantacalcio 2018-2019, quanto costa Cristiano Ronaldo? Aste folli, tutti vogliono CR7

Cristiano Ronaldo costa 60 magic milioni: questa è la quotazione ufficiale che la Gazzetta dello Sport ha adottato per il fantacalcio 2018-2019, il gioco virtuale che corre parallelo alla Serie A. Il fenomeno lusitano, acquistato dalla Juventus, è ovviamente il pezzo pregiato del listone, l’uomo che tutti i fantallenatori vogliono nella propria squadra, il giocatore in grado di garantire gol, voti elevati in pagella e bonus per poter vincere il torneo tra gli amici o quello ufficiale organizzato dalla rosea.

Per allestire una squadra il budget è di 250 milioni dunque se si vuole puntare su CR7 bisogna investire un quarto del portafoglio a disposizione. Una cifra folle ma le qualità del portoghese giustificano una somma da capogiro anche se bisognerà poi fare i salti mortali per completare il resto della formazione con dei giocatori di livello, che siano titolari e che permettano di ottenere punti preziosi: bisogna destreggiarsi al meglio, fiutare gli affari, azzeccare le rivelazioni della stagione ed evitare i flop.

Le aste tra gli amici saranno davvero folli, immaginiamo vere e proprie battaglie per accaparrarsi Cristiano Ronaldo con anche grandi bluff per costringere l’avversario ad alzare il prezzo e mandarlo fuori budget. Sarà un’estate rovente per allestire la propria squadra per il fantacalcio 2018-2019. Il prezzo fissato per Cristiano Ronaldo è di 60 magic milioni, oggi è partito ufficialmente il gioco con la pubblicazione del listone sulla Gazzetta dello Sport: voi sarete della partita e comprerete CR7 oppure punterete su un’altra strategia?













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com