F1, Valtteri Bottas rinnova con la Mercedes. Anche il finlandese confermato per la prossima stagione

Dopo quello di Lewis Hamilton, la Mercedes annuncia anche il rinnovo di Valtteri Bottas. Le Frecce d’Argento confermano così entrambi i piloti anche per la prossima stagione. Il finlandese ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2019, con un’opzione ulteriore anche per 2020. Il 28enne di Nastola ha conquistato con la Mercedes le vittorie in tre GP e timbrato cinque pole position.

Queste le parole con cui Bottas ha commentato la notizia: “È bello continuare con la Mercedes quest’anno ho fatto un ulteriore step e penso che il meglio debba ancora venire. Quest’anno non siamo stati molto fortunati in alcune corse, ma il team sa come lavoro e questo è un grande riconoscimento per la mia guida. Con Lewis il rapporto è ottimo, onesto, cerchiamo sempre il miglior risultato per la Mercedes. È importante aver rinnovato per poterci concentrare solo sulla lotta iridata”. (Fonte: gazzetta)



2019 📝💪🏼 I’m very proud to be part of this amazing team. I can’t wait to see what the future holds. I will keep giving my 100% for our goals. Hard work always pays off! Press release: https://t.co/xgcDqubZ1j#VB77 #SISU #F1 #DrivenByEachOther @F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/e58hTTNOhc — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) July 20, 2018













