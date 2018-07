F1, quanto guadagna Lewis Hamilton? Nuovo contratto faraonico con la Mercedes. E con gli sponsor…

È notizia di poche ore fa il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes. Una formalità, per entrambe le parti, che già avevano discusso del prolungamento del contratto in inverno, messo nero su bianco soltanto adesso. Il sodalizio tra il pilota britannico e la casa tedesca, che ha portato fin qui a tre titoli Mondiali in cinque stagioni proseguirà fino al 2020, quando il nuovo contratto scadrà e quando, con ogni probabilità, si assisterà nuovamente alle voci che vogliono Lewis alla Ferrari (quello stesso anno scadrà anche l’attuale contratto di Sebastian Vettel).

I dettagli economici non sono ancora stati svelati ufficialmente ma come sempre in questi casi le voci e gli spifferi circolano. Il nuovo contratto prevede un ingaggio di 45 milioni di euro a stagione, cifra che lo rende il secondo più pagato del paddock. Hamilton, infatti, ha visto aumentare il proprio ingaggio di quasi 5 milioni, ma resta distante dai 49 che percepisce attualmente Vettel alla Ferrari.

Il gap in termini di salario, però, viene compensato dagli sponsor. Nell’ultima classifica di Forbes, infatti, Hamilton era il 12° sportivo più pagato al mondo, con un’entrata relativa a contratti di sponsorizzazione e diritti di immagine pari a quasi 10 milioni di dollari, contro gli appena 0,3 di Vettel.













