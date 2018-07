F1, Nico Rosberg: “Mai visto Hamilton in questo stato. Il suo linguaggio del corpo mi preoccupa”

Lewis Hamilton partirà dalla quattordicesima posizione della griglia quest’oggi ad Hockenheim (Germania), sede dell’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una battuta d’arresto importante, conseguenza di un problema tecnico di natura idraulica, che ha costretto il campione del mondo in carica a terminare anzitempo le qualifiche di ieri, cercando addirittura di spingere a braccia la vettura verso i box, non riuscendo nell’intento.

Un Lewis amareggiato ed affranto al termine delle prove che ha sottolineato tutte le difficoltà di una gara che lo vedrà partire dalle retrovie, forse andando anche oltre la complessità della situazione. Una visione pessimistica che ha colpito anche l’attenzione del suo ex compagno di squadra Nico Rosberg, grande rivale del britannico nel team di Brackley: “E’ un qualcosa che mi preoccupa. Non ho mai visto quel linguaggio del corpo da lui prima d’ora – ha sottolineato il tedesco, commentando le qualifiche per l’emittente Sky Sports – Lo abbiamo notato per la prima volta a Silverstone e qui ad Hockenheim si è ripetuto per un tempo molto lungo. Certamente sono momenti difficili, ma è una reazione strana“.

Un risultato ancor più amaro se si tiene conto che Vettel potrà partire dalla pole position avendo la possibilità di allungare in campionato: “Questa è stata una battuta d’arresto enorme perché Vettel si trova al volante di una vettura che vola e può vincere qui in Germania, mentre Lewis sarà costretto ancora una volta a partire dalle retrovie“, ha sottolineato Nico.

Discorsi che dipenderanno molto da come le macchine prenderanno il via, anche perché Valtteri Bottas (Mercedes) farà di tutto per mettere il bastone tra le ruote alla Ferrari del tedesco. Ne vedremo delle belle.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI